Motorista fica ferido em acidente entre caminhão e carro na BR 262 em Ibatiba

O motorista da Saveiro fica ferido após se envolver em acidente com caminhão-baú na BR 262

O caminhão é da empresa Gulozitos, com sede em Manhuaçu, Minas Gerais. Por telefone, a empresa disse à reportagem de A Gazeta que o caminhão estava vazio, vinha de Vitória e seguia para a sede. O motorista não se feriu na batida.