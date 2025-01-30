Motorista fica ferido em acidente entre caminhão e carro na BR 262 em Ibatiba

Um caminhão-baú de uma empresa de alimentos, e um Volkswagen Saveiro, se envolveram em uma batida na BR 262, na tarde de quarta-feira (29) em Ibatiba, na Região do Caparaó capixaba. O motorista da picape foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local, às 15h53, mas não informou como a batida aconteceu. O acidente aconteceu na saída de Ibatiba sentido Venda Nova do Imigrante.
O caminhão é da empresa Gulozitos, com sede em Manhuaçu, Minas Gerais. Por telefone, a empresa disse à reportagem de A Gazeta que o caminhão estava vazio, vinha de Vitória e seguia para a sede. O motorista não se feriu na batida.