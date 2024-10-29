Motorista fica ferida após carro capotar na BR 262 em Conceição do Castelo

Uma mulher ficou ferida após capotar com o carro no km 118 da BR 262, em Pinga Fogo, Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (29), por volta das 6h, e a vítima precisou ser resgatada.
O Corpo de Bombeiros disse que o veículo capotou dentro do pátio de uma empresa, deixando uma pessoa ferida. A operação contou com o apoio de cinco Bombeiros, dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e dois policiais rodoviários federais.
Após o resgate, a motorista foi imobilizada e encaminhada para atendimento médico em um hospital da região.