Motorista ataca guardas com facão para impedir que carro fosse guinchado no ES

Os guardas de Colatina utilizaram uma arma de choque para imobilizar o homem que ameaçou os agentes com um facão Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

Agentes da Guarda Civil Municipal de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , utilizaram uma arma de choque, conhecida como taser, para conter e imobilizar o motorista de um carro armado com um facão. O homem avançou contra os agentes para tentar impedir que o veículo fosse guinchado nesta quarta-feira (15), no Centro da cidade.

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes atendiam uma ocorrência de um carro quebrado no Centro de Colatina, quando constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido. “O proprietário foi orientado a regularizar a situação, caso contrário, o automóvel seria removido para o pátio. Nesse momento, o condutor tentou fugir da abordagem e ameaçou os agentes com um facão”, informou a corporação.

A Guarda Civil relatou ainda que “o homem foi imobilizado pelos agentes” e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Silvio Avidos, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi levado à Delegacia de Polícia Civil. O facão utilizado foi apreendido e apresentado juntamente com o suspeito. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 68 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por ameaça, resistência e desobediência e" liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão".

O motorista abordado foi identificado como Narcizo Braz Maciel, de 68 anos. Ele procurou A Gazeta nesta quarta-feira, 22 de janeiro, e relatou ter sofrido diversas lesões durante uma abordagem que classificou como “violenta e desproporcional”. Narcizo afirmou que “em momento algum se apossou de facão para avançar sobre os agentes da Guarda Municipal”, como foi alegado. Segundo ele, ao ser informado de que seu veículo seria guinchado, dirigiu-se ao carro para retirar seus pertences, mas ao abrir a porta, foi surpreendido com agressões e ameaças por parte dos guardas.

