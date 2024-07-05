Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno na Serra

Acidente na Rodovia do Contorno deixa trânsito complicado na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

TV Gazeta, esteve no local e apurou que o condutor teria caído após bater a moto na proteção lateral da pista. Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (5), na Rodovia do Contorno — trecho da BR 101 —, na altura do bairro Jacuhy, na Serra – sentido Cariacica. O repórter Caíque Verli, da, esteve no local e apurou que o condutor teria caído após bater a moto na proteção lateral da pista.

Devido ao acidente, registrado por volta das 6h, o trânsito ficou congestionado. Quando a equipe da TV gazeta estar no local, por volta das 8h, o corpo do motociclista ainda estava na pista.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motociclista bateu em um guard rail após perder o controle da moto e caiu na pista de rolamento, no km 281,9 da BR 101, na Serra. A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta das 7h e, às 9h10, a pista foi liberada.

O Centro de Controle Operacional da Eco101, confirmou que a ocorrência foi registrada às 6h12 no km 282, no Contorno de Vitória, em Cariacica, e envolveu uma moto. "Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. O tráfego segue com desvio de faixa no sentido Serra (norte)", informou a concessionária.