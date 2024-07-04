Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colatina

Suspeito de matar mulher em briga por som alto é procurado pela polícia

Lindilene Pereira dos Santos foi morta no bairro São Marcos, em Colatina; Luis Alberto Monteiro Santos dos Anjos, suspeito do crime, está foragido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2024 às 19:53

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 19:53

A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Lindilene Pereira dos Santos e, agora, faz buscas pelo suspeito do crime, Luis Alberto Monteiro Santos dos Anjos. O crime ocorreu na noite do dia 30 de maio, após uma discussão devido ao som alto no bairro São Marcos, em ColatinaNoroeste do Espírito Santo.
Segundo a PC, Luis Alberto teria disparado indiscriminadamente em direção às vítimas, após uma briga travada entre ele e Fabiano Pereira Neto (segunda vítima, de 39 anos), irmão de Lindilene, então vizinhos, motivada por um aparelho de som alto que estaria sendo utilizado.
A conclusão da Delegacia de Homicídios de Colatina foi que o crime foi qualificado por ocorrer por fútil motivação e sem possibilidade de defesa das vítimas, no momento em que estas se encontravam tentando consertar a fiação elétrica do imóvel em que residiam e que o próprio suspeito já havia danificado instantes antes.
Suspeito de matar mulher em briga por som alto é procurado pela polícia
Lindilene Pereira dos Santos foi assassinada por Luis Alberto Monteiro Santos dos Anjos devido ao som alto Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Embora a prisão provisória do suspeito tenha sido decretada, ele ainda não foi localizado. A polícia reitera que qualquer informação sobre o paradeiro de Luis Alberto pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181.

Veja Também

Mulher é morta por vizinho em briga por som alto em Colatina

O crime

Suspeito de matar mulher em briga por som alto é procurado pela polícia
Lindilene Pereira dos Santos foi morta na noite do dia 30 de maio Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Lindilene Pereira dos Santos foi morta a tiros após uma discussão com um vizinho por causa de som alto no bairro São Marcos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite do dia 30 de maio. 
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que Lindilene estava escutando música na varanda da casa e o vizinho foi ao local pedir para diminuir o volume do som, o que a mulher acatou. No entanto, em seguida, ele retornou, entrou no quintal e tentou agredi-la fisicamente. Quando ele foi embora, puxou o fio de energia de um poste, deixando o imóvel sem energia. Ainda segundo testemunhas, o vizinho voltou para a casa dele e, do terraço, começou a arremessar pedras na direção da casa.
A vítima acionou a Polícia Militar, via Ciodes 190, e denunciou o vizinho. Militares foram ao local, mas a esposa do homem denunciado disse que ele havia saído de moto. Sem encontrá-lo, os policiais foram embora.
Uma hora depois, o homem voltou para casa e percebeu a vizinha tentando consertar os fios do poste que ele havia danificado. O indivíduo teria começado a xingar Lindilene e, após uma nova discussão, subiu até o terraço. Em seguida, ele realizou seis disparos na direção da vítima e um deles atingiu a cabeça dela.
O irmão de Lindilene, o pedreiro Fabiano Pereira Neto, disse que a família estava se divertindo no fim de semana, comendo peixe e ouvindo música. Ele contou que durante o desentendimento entrou em luta corporal com o vizinho e que ele, na verdade, seria o alvo dos disparos.
“Chamei a minha irmã para comer peixe comigo. Deixamos o som ligado. Ele pediu para reduzir o som, a gente reduziu e depois desligou o som. O cara veio aqui, entrou em luta corporal comigo. Eu empurrei ele, ele me empurrou e em seguida ele saiu. Depois, quando estávamos consertando o fio de energia, o cara atrás, nas minhas costas, atirou na minha direção. A minha irmã entrou na frente e a bala foi na cabeça dela. Um cara como esse não tem coração”, relatou em entrevista para a TV Gazeta.
Lindilene foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Sílvio Avidos, no mesmo município, mas já estava morta.

Veja Também

Policial militar é morto a tiros em Cariacica

Caminhão carregado com lixo tomba e interdita rodovia em Castelo

Golpe do consórcio: polícia fecha mais seis empresas na Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados