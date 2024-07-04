Suspeito de matar mulher em briga por som alto é procurado pela polícia

Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil concluiu o inquérito da morte de Lindilene Pereira dos Santos e, agora, faz buscas pelo suspeito do crime, Luis Alberto Monteiro Santos dos Anjos. O crime ocorreu na noite do dia 30 de maio, após uma discussão devido ao som alto no bairro São Marcos, em Colatina

Segundo a PC, Luis Alberto teria disparado indiscriminadamente em direção às vítimas, após uma briga travada entre ele e Fabiano Pereira Neto (segunda vítima, de 39 anos), irmão de Lindilene, então vizinhos, motivada por um aparelho de som alto que estaria sendo utilizado.

A conclusão da Delegacia de Homicídios de Colatina foi que o crime foi qualificado por ocorrer por fútil motivação e sem possibilidade de defesa das vítimas, no momento em que estas se encontravam tentando consertar a fiação elétrica do imóvel em que residiam e que o próprio suspeito já havia danificado instantes antes.

Lindilene Pereira dos Santos foi assassinada por Luis Alberto Monteiro Santos dos Anjos devido ao som alto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Embora a prisão provisória do suspeito tenha sido decretada, ele ainda não foi localizado. A polícia reitera que qualquer informação sobre o paradeiro de Luis Alberto pode ser denunciada por meio do Disque-Denúncia 181.

O crime

Lindilene Pereira dos Santos foi morta na noite do dia 30 de maio Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Lindilene Pereira dos Santos foi morta a tiros após uma discussão com um vizinho por causa de som alto no bairro São Marcos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na noite do dia 30 de maio.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que Lindilene estava escutando música na varanda da casa e o vizinho foi ao local pedir para diminuir o volume do som, o que a mulher acatou. No entanto, em seguida, ele retornou, entrou no quintal e tentou agredi-la fisicamente. Quando ele foi embora, puxou o fio de energia de um poste, deixando o imóvel sem energia. Ainda segundo testemunhas, o vizinho voltou para a casa dele e, do terraço, começou a arremessar pedras na direção da casa.

A vítima acionou a Polícia Militar, via Ciodes 190, e denunciou o vizinho. Militares foram ao local, mas a esposa do homem denunciado disse que ele havia saído de moto. Sem encontrá-lo, os policiais foram embora.

Uma hora depois, o homem voltou para casa e percebeu a vizinha tentando consertar os fios do poste que ele havia danificado. O indivíduo teria começado a xingar Lindilene e, após uma nova discussão, subiu até o terraço. Em seguida, ele realizou seis disparos na direção da vítima e um deles atingiu a cabeça dela.

O irmão de Lindilene, o pedreiro Fabiano Pereira Neto, disse que a família estava se divertindo no fim de semana, comendo peixe e ouvindo música. Ele contou que durante o desentendimento entrou em luta corporal com o vizinho e que ele, na verdade, seria o alvo dos disparos.

“Chamei a minha irmã para comer peixe comigo. Deixamos o som ligado. Ele pediu para reduzir o som, a gente reduziu e depois desligou o som. O cara veio aqui, entrou em luta corporal comigo. Eu empurrei ele, ele me empurrou e em seguida ele saiu. Depois, quando estávamos consertando o fio de energia, o cara atrás, nas minhas costas, atirou na minha direção. A minha irmã entrou na frente e a bala foi na cabeça dela. Um cara como esse não tem coração”, relatou em entrevista para a TV Gazeta.