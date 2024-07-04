Caminhão carregado com lixo tomba e interdita rodovia em Castelo

Um caminhão, carregado de resíduos sólidos, tombou e interditou parcialmente a ES 166, Rodovia Pedro Cola, na Serra de Castelo
, na Região Serrana do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, o motorista não se feriu. Um guincho começou a retirar o veículo da pista no início da noite.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h e o trânsito foi desviado, para carros pequenas, pelo canto da pista. Ao chegar ao local, a equipe conversou com o motorista do caminhão, que contou que estava se deslocando de Brejetuba a Cachoeiro de Itapemirim, quando próximo à localidade de Santa Isabel, perdeu o controle em uma curva e bateu em uma árvore.
Com o acidente, parte dos resíduos sólidos derramou na pista. O motorista foi orientado a registrar o boletim no site da PM ou Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).