Caminhão carregado com lixo tomba e interdita rodovia em Castelo

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h e o trânsito foi desviado, para carros pequenas, pelo canto da pista. Ao chegar ao local, a equipe conversou com o motorista do caminhão, que contou que estava se deslocando de Brejetuba a Cachoeiro de Itapemirim, quando próximo à localidade de Santa Isabel, perdeu o controle em uma curva e bateu em uma árvore.