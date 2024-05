Mulher é morta por vizinho em briga por som alto em Colatina

Lindilene foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Sílvio Avidos, no mesmo município, mas já estava morta

Uma mulher de 40 anos foi morta a tiros após uma discussão com um vizinho por causa de som alto no bairro São Marcos, em Colatina , Noroeste do Espírito Santo , na noite de quinta-feira (30). A vítima foi identificada como Lindilene Pereira dos Santos.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que Lindilene estava escutando música na varanda da casa dela e o vizinho foi ao local pedir para diminuir o volume do som, o que a mulher acatou. No entanto, em seguida, ele retornou, entrou no quintal da mulher e tentou agredi-la fisicamente. Quando ele foi embora, puxou o fio de energia do poste da casa dela e a deixou sem eletricidade. Ainda segundo testemunhas, o vizinho voltou para a casa dele e, do terraço, começou a arremessar pedras na direção da varanda da mulher.