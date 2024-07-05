Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assembleia de Deus da Missão

Motociclista que morreu na Rodovia do Contorno na Serra era pastor

Ivan Lopes da Costa, de 58 anos, deixa uma filha adolescente; ele era pastor em igreja de Nova Rosa da Penha II, em Cariacica; acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), na Serra
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 jul 2024 às 10:16

Publicado em 05 de Julho de 2024 às 10:16

Ivan Lopes da Costa, 58 anos, era pastor da Igreja Assembleia de Deus
Ivan Lopes da Costa, 58 anos, era pastor da Igreja Assembleia de Deus Crédito: Arquivo pessoal
Um pastor da Assembleia de Deus da Missão, de 58 anos, é o motociclista que morreu em um acidente por volta das 6h desta sexta-feira (5), na Rodovia do Contorno — km 281,9 da BR 101 — na altura do bairro Jacuhy, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ivan Lopes da Costa perdeu o controle da moto, colidiu com uma mureta de proteção (guard rail) e caiu sobre a pista.
Benonias José Custodio, amigo do motociclista que esteve no local, disse à reportagem da TV Gazeta que acredita que o homem tenha passado mal. Ivan deixa um filho adolescente. Ele era pastor havia mais de 20 anos e exercia o ministério em uma igreja no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. A vítima também era trabalhava em uma empresa na Serra e estava a caminho do local quando caiu de moto. 

Veja Também

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno na Serra

Devido ao acidente, o trânsito no sentido Cariacica ficou congestionado. A Rodovia do Contorno ficou parcialmente interditada no sentido Serra por quase três horas para o trabalho da perícia. Os peritos da Polícia Cientifica refizeram parte do trajeto da moto antes da queda para tentar entender a dinâmica do acidente. 
Acidente na Rodovia do Contorno deixa trânsito complicado na Serra
Acidente na Rodovia do Contorno deixa trânsito complicado na Serra Crédito: Leitor A Gazeta
Equipes da Eco101, concessionária que administra o trecho, e agentes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local atendendo à ocorrência. Segundo a Eco101, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. Segundo a PRF, a pista foi liberada por volta das 9h10.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Incêndio atinge vegetação às margens da Linha Verde em Linhares

Polícia divulga foto de suspeito de matar sargento da PM em Cariacica

Após fim da greve, Ufes define novo calendário e libera faltas

Restauros mantêm memória e identidade do legado jesuítico no Espírito Santo

É preciso ensinar público a identificar a desinformação, dizem especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados