Motociclista que morreu na Rodovia do Contorno na Serra era pastor

Ivan Lopes da Costa, 58 anos, era pastor da Igreja Assembleia de Deus Crédito: Arquivo pessoal

Benonias José Custodio, amigo do motociclista que esteve no local, disse à reportagem da TV Gazeta que acredita que o homem tenha passado mal. Ivan deixa um filho adolescente. Ele era pastor havia mais de 20 anos e exercia o ministério em uma igreja no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. A vítima também era trabalhava em uma empresa na Serra e estava a caminho do local quando caiu de moto.

Devido ao acidente, o trânsito no sentido Cariacica ficou congestionado. A Rodovia do Contorno ficou parcialmente interditada no sentido Serra por quase três horas para o trabalho da perícia. Os peritos da Polícia Cientifica refizeram parte do trajeto da moto antes da queda para tentar entender a dinâmica do acidente.

Acidente na Rodovia do Contorno deixa trânsito complicado na Serra Crédito: Leitor A Gazeta