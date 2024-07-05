Motociclista que morreu na Rodovia do Contorno na Serra era pastor

Um pastor da Assembleia de Deus da Missão, de 58 anos, é o motociclista que morreu em um acidente por volta das 6h desta sexta-feira (5), na Rodovia do Contorno — km 281,9 da BR 101 — na altura do bairro Jacuhy, na Serra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ivan Lopes da Costa perdeu o controle da moto, colidiu com uma mureta de proteção (guard rail) e caiu sobre a pista.
Benonias José Custodio, amigo do motociclista que esteve no local, disse à reportagem da TV Gazeta que acredita que o homem tenha passado mal. Ivan deixa um filho adolescente. Ele era pastor havia mais de 20 anos e exercia o ministério em uma igreja no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. A vítima também era trabalhava em uma empresa na Serra e estava a caminho do local quando caiu de moto.
Devido ao acidente, o trânsito no sentido Cariacica ficou congestionado. A Rodovia do Contorno ficou parcialmente interditada no sentido Serra por quase três horas para o trabalho da perícia. Os peritos da Polícia Cientifica refizeram parte do trajeto da moto antes da queda para tentar entender a dinâmica do acidente.
Equipes da Eco101, concessionária que administra o trecho, e agentes da Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local atendendo à ocorrência. Segundo a Eco101, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, perícia da Polícia Civil e IML. Segundo a PRF, a pista foi liberada por volta das 9h10.