Incêndio atinge vegetação às margens da Linha Verde em Linhares

Um incêndio atingiu uma área de vegetação às margens da Linha Verde, no bairro Palmital, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (4). As chamas ocorreram em dois terrenos baldios, separados por um muro, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação realizou o trabalho de combate e extinguiu o fogo. Não houve feridos e nem danos materiais.
Conforme o Corpo de Bombeiros, um fiscal da Prefeitura de Linhares esteve no local para coletar dados referentes à ocorrência, para notificar o proprietário, “pois havia indícios de ação humana proposital”.
A reportagem solicitou mais informações sobre o caso à Prefeitura de Linhares. A administração respondeu, em nota, que apura as possíveis causas e conta com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. E ressaltou: "queimar ou fazer queimadas, nos próprios quintais ou em plantações empresariais, de quaisquer corpos, em quantidade capaz de molestar a vizinhança ou a comunidade é crime, conforme o Código de Posturas do Município".
O município informou ainda que realiza diariamente a fiscalização e conta com apoio dos moradores para denunciar situações como estas na Ouvidoria Municipal em [email protected], 27 3372-6808 ou 0800 283 7585 ou no Departamento de Fiscalização de Obras e Postura 27 98103-0822.
A Polícia Militar informou para a reportagem que não foi acionada para a ocorrência.