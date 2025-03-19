Motociclista morre e adolescente fica ferido em acidente no Sul do ES

Um motociclista morreu após um acidente entre duas motos na manhã desta quarta-feira (19) na Rodovia Lúcio Meira, em Muqui, no Sul do Estado. Testemunhas relataram à Polícia Militar que ambos os motociclistas seguiam pelo centro da pista e, ao tentar desviar um do outro, seguiram para a mesma direção e colidiram de frente. Segundo a Polícia Militar, um dos veículos, uma CG Fan preta, era pilotado por um adolescente de 16 anos, que ficou gravemente ferido.