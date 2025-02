Motociclista fica ferido em acidente com ônibus em Cachoeiro

Uma denúncia recebida na manhã desta quarta-feira (19) levou a Polícia Civil até uma empresa que realizava descarte de resíduos sólidos em local proibido e ateava fogo no material, no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, causando danos ambientais e risco à população. Nas imagens, é possível ver as chamas em materiais como madeira e plástico. O nome da empresa e do responsável por ela não foram divulgados. >