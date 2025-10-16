Motociclista fica ferido após acidente com ônibus em Castelo

Acidente entre carro e ônibus foi registrado na manhã desta quinta-feira (15) Crédito: Redes Sociais

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta quinta-feira (16) na ES 166, a Rodovia Fued Nemer, em Aracuí, Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo relato do motorista do ônibus à Polícia Militar, a batida aconteceu quando ele fez uma conversão à esquerda e o piloto, que vinha no sentido contrário, se assustou.

Com a queda, o ônibus passou por cima da Honda CB 300R. O piloto sofreu ferimentos no ombro e braço direito e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para um hospital em Castelo. Segundo a PM, ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).