Morador da Serra é preso em resort de luxo da Bahia suspeito de estelionato

Um morador da Serra , de 33 anos, foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (2) em um resort de luxo de Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, na Bahia . Ele é suspeito de estelionato e não teve o nome divulgado, mas a reportagem apurou se tratar do empresário Renato Da Silva Vietchesky.

Segundo a Polícia Civil baiana, o homem estava hospedado no local desde o dia 30 de dezembro, e causou prejuízos de R$ 16 mil com despesas de diárias e alimentação que eram “pagas” com cartões de terceiros. Com ele foram apreendidos um veículo Audi A3, mais de R$ 4 mil em espécie, celular, notebook e cartão bancário.

Ele foi encaminhado para um presídio da Bahia, mas passou por audiência de custódia em que a prisão em flagrante foi convertida em medidas cautelares, com arbitramento de fiança no valor de R$ 15.180. Ele foi solto após pagar a quantia.

O carro do morador da Serra foi apreendido junto dele em um resort em Arraial d'Ajuda Crédito: Reprodução/TV Santa Cruz

"Registre-se que o custodiado é empresário, com ótima condição financeira, conforme dito por ele mesmo em audiência, possuindo um Gastrobar, uma casa de show, além de veículo caminhonete", informou a decisão. Também foi exigido o ressarcimento do prejuízo, diretamente à vítima ou por meio de depósito judicial, no valor de R$ 16.934,40.

O outro lado

Em nota, a defesa do empresário, assinada pela advogada Lillian Thais da Silva, declarou que ele é inocente no caso e que foi vítima de um golpe de uma pessoa que vendeu o pacote do resort alegando já estar pago.



“Inclusive o nosso cliente pagou por meio de PIX para o verdadeiro estelionatário referente às diárias do resort. Reiteramos que todas as medidas cabíveis contra o verdadeiro estelionatário já estão sendo tomadas e as autoridades judiciárias já estão com todas as provas constituídas pela defesa.”