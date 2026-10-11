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Bairro Santana

Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Publicado em

11 out 2026 às 15:42

Um militar da reserva está entre os dois homens baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde de sábado (10). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.


Segundo a corporação, as vítimas foram levadas em veículos particulares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi localizado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3.069: confira os números sorteados neste domingo (11)

Publicado em 11/10/2026 às 11:03
Sorteio da Mega-Sena 3.069

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (11) as seis dezenas da Mega-Sena, com prêmio de R$ 112 milhões. Os números que saíram pelo concurso 3.069 foram:


47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19


Ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio.


Cinco apostas do Espírito Santo faturaram mais de R$ 26 mil cada uma. Veja mais detalhes aqui.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente doméstico

Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 18:34
Bebê sofre queimadura grave em acidente com café quente em São Mateus
Divulgação | Notaer

Um acidente doméstico envolvendo queda de café quente deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). A criança recebeu os primeiros atendimentos no município e foi transferida para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, referência em casos pediátricos.


Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o bebê sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, na região do rosto e do tórax. 


O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do bebê para a Capital. O helicóptero Harpia 10 pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória, e o bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Polícia

Dois homens são baleados enquanto conversavam em bar de Cariacica

Publicado em 10/10/2026 às 17:13

Dois homens foram baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacicana tarde deste sábado (10)Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas é um militar da reserva. 


Ainda conforme a corporação, os homens foram socorridos em veículos particulares para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.


(Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta)

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André Cypreste

Repórter / [email protected]
André Cypreste
Estradas

Acidente entre carro e moto deixa mulher morta na BR 101 em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 09:53
Acidente aconteceu na manhã deste sábado (10), no km 63 da rodovia
A vítima, que não teve o nome e a idade informados, morreu no local Douglas Abreu

Uma motociclista identificada como Clotilde Silva da Rocha, morreu em um acidente envolvendo a moto que conduzia e um carro na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (10). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 4h30, na altura do km 63 da rodovia. 


De acordo com a PRF, a motociclista seguia no sentido do bairro Litorâneo, enquanto o carro trafegava na direção oposta. Durante uma ultrapassagem, a motociclista colidiu frontalmente com o veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 


A Ecovias Capixaba informou que acionou uma viatura de inspeção, um guincho e uma ambulância para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foi acionado. 


Durante o atendimento, o trânsito no trecho sofreu alterações, com operação no sistema  pare e siga no sentido Norte. Segundo a concessionária, a pista foi totalmente liberada às 8h27.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com as polícias Civil e Científica e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Acidente deixa dois mortos e adolescente ferido em Itapemirim

Publicado em 09/10/2026 às 18:02
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Acidente em Itapemirim deixa dois mortos e adolescente de 15 anos ferido Crédito: Policia Militar 

Um grave acidente registrado no bairro Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deixou dois homens mortos e um adolescente de 15 anos ferido nesta sexta-feira (9). As vítimas fatais tinham 29 e 42 anos.


O adolescente foi encaminhado ao Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa). Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As informações foram obtidas pela repórter Marina Venturoli.


Por causa do acidente, a pista ficou interditada e o tráfego de veículos foi interrompido. A via foi liberada por volta das 16h50.


Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Tráfico interestadual

Dupla é presa na Serra com mais de 41 kg de cocaína em motor de caminhão

Publicado em 09/10/2026 às 17:34

Dois homens foram presos em flagrante com 41,5 quilos de cocaína escondidos no motor de um caminhão, entregue como encomenda em frente à casa de um deles, na Serra, nesta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal (PF), que participou da ação, a dupla foi autuada por tráfico interestadual de drogas. Além da droga, três celulares também foram apreendidos. 


Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a encomenda havia saído de Rondônia. Os suspeitos foram surpreendidos pelos policiais no momento em que recebiam o motor. No momento da abordagem, os dois homens não souberam explicar por que estavam comprando um motor.


O tamanho do equipamento chamou a atenção da equipe. Os homens e o motor foram levados para a sede da Polícia Federal, onde um cão farejador indicou a presença de entorpecentes. Após a verificação, foram encontrados os 41,5 quilos de cocaína escondidos no equipamento.


A apreensão foi realizada em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (FICCO/ES) e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO), com o apoio do Grupo de Operações com Cães da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Rodovia Pedro Cola

Caminhão com carga de galinhas tomba às margens de rodovia em Castelo

Publicado em 09/10/2026 às 13:35
Caminhão carregando galinhas tomba na ES 166 em Castelo
Caminhão com galinhas tomba na ES 166 em Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta

Um caminhão que transportava galinhas tombou às margens da ES 166, na localidade de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo informações apuradas pela Polícia Militar no local, o veículo teria apresentado falha nos freios. Não houve feridos.


O acidente aconteceu na Rodovia Pedro Cola, nas proximidades de uma ponte. De acordo com a PM, o motorista era habilitado e fez o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. O caminhão estava com o licenciamento em dia e não obstruía o fluxo de veículos.


Funcionários da empresa responsável realizaram a transferência da carga para outro caminhão. A remoção do veículo tombado ficou a cargo de um guincho da seguradora.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente de trabalho

Homem morre após ser atingido na cabeça por motor de veículo na Serra

Publicado em 09/10/2026 às 11:46

Um homem morreu após ser atingido na cabeça pelo motor de um veículo no bairro Jardim Tropical, na Serrana manhã de quinta-feira (8). O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.


O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. Segundo a Polícia Civilas circunstâncias da ocorrência serão investigadas pela Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat). 


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, a Guarda Municipal da Serra e o Corpo de Bombeiros para saber se as equipes atenderam à ocorrência e obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente, entretanto informaram que não foram acionados. 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Homicídio

Jovem é morto a tiros por suspeitos de moto em churrasquinho em Linhares

Publicado em 09/10/2026 às 10:59
Crime aconteceu na noite de quinta-feira (8), em Bebedouro, distrito da cidade
Fabrício Fernandes dos Santos, de 22 anos, estava em um churrasquinho quando foi surpreendido pelos suspeitos Crédito: Acervo pessoal | Divulgação

Um jovem de 22 anos, identificado como Fabrício Fernandes dos Santos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (8), em um churrasquinho no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a perícia da Polícia Científica, foram constatadas 27 perfurações no corpo da vítima.


Testemunhas contaram à Polícia Militar que Fabrício conversava no estabelecimento quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele. Mesmo ferido, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado pela dupla. Um dos suspeitos desceu da moto e voltou a atirar, até que Fabrício caiu no chão.


De acordo com a PM, o jovem tinha condenações por tráfico de drogas e já havia sido alvo de outras tentativas de homicídio. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Operação

Homem é preso após polícia encontrar drogas em casa em Marilândia

Publicado em 09/10/2026 às 10:37
Prisão aconteceu no bairro São Marcos
Operação fiscaliza bares e aborda pessoas para prevenir e combater a criminalidade Divulgação | PCES

Um homem foi preso em flagrante após a polícia encontrar drogas na residência dele, no bairro São Marcos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quinta-feira (8), durante uma operação das polícias Civil e Militar. O nome e a idade do suspeito não foram informados.


Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo fiscalizar bares e abordar pessoas para prevenir e combater a criminalidade. Após ser autuado em flagrante, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.


O delegado Landulpho Lintz, titular da Delegacia de Marilândia, afirmou que ações desse tipo continuarão sendo realizadas no município para identificar possíveis envolvidos em atividades criminosas e reforçar a segurança da população.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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