Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Um militar da reserva está entre os dois homens baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde de sábado (10). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.





Segundo a corporação, as vítimas foram levadas em veículos particulares ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage. Em seguida, foram transferidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi localizado.