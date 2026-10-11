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Loterias

5 apostas do ES ganham mais de R$ 26 mil na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso e o prêmio principal acumulou em R$ 150 milhões

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2026 às 12:25

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.069 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio. No entanto, cinco apostadores do Espírito Santo faturaram R$ 26.095,23 cada um ao acertarem cinco dos seis números sorteados, fazendo a chamada "quina da Mega".

As dezenas sorteadas

🍀 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57


Duas apostas capixabas foram registradas na Serra (na Loteria Morada e na Lotérica Cazaroto Bastos). As outras três saíram para os municípios de Itapemirim (Caneco de Ouro Loterias), Jaguaré (Comercial Jaguaré) e São Domingos do Norte (Lotérica Primo).


Segundo a Caixa Econômica Federal, os cinco bilhetes foram apostas simples de seis números, que custam R$ 6 cada.

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