5 apostas do ES ganham mais de R$ 26 mil na Mega-Sena

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.069 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio. No entanto, cinco apostadores do Espírito Santo faturaram R$ 26.095,23 cada um ao acertarem cinco dos seis números sorteados, fazendo a chamada "quina da Mega".
🍀 05 - 19 - 22 - 44 - 47 - 57
Duas apostas capixabas foram registradas na Serra (na Loteria Morada e na Lotérica Cazaroto Bastos). As outras três saíram para os municípios de Itapemirim (Caneco de Ouro Loterias), Jaguaré (Comercial Jaguaré) e São Domingos do Norte (Lotérica Primo).
Segundo a Caixa Econômica Federal, os cinco bilhetes foram apostas simples de seis números, que custam R$ 6 cada.