'A Casa dos Segredos': a luxuosa mansão usada pelo Reino Unido para espionar generais nazistas e que mudou a história da 2ª Guerra Mundial

O primeiro ataque com um foguete V-1 contra Londres foi adiado para 13 de junho de 1944, uma semana depois do desembarque aliado na Normandia, no Dia D. Se os V-1 tivessem sido lançados antes, é possível que o desembarque nem tivesse ocorrido. O primeiro V-2 só caiu em Londres em 8 de setembro de 1944.