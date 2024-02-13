Médico de Cachoeiro morre afogado em lagoa de Marataízes

Médico de Cachoeiro morre após se afogar em lagoa de Marataízes Crédito: Leitor A Gazeta/Tv Gazeta

O médico Gedião Cesar Seraphim, de Cachoeiro de Itapemirim , morreu afogado na Lagoa do Siri, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações de salva-vidas que atenderam a ocorrência, o corpo da vítima, que tinha 72 anos e estava com a neta no momento da ocorrência, foi encontrado na tarde desta terça-feira (13), após cerca de uma hora de buscas.

Populares relataram à equipe do Corpo de Bombeiros que o idoso estava com a neta na água e, ao salvá-la, acabou submergindo e desaparecendo. Os militares foram ao local, realizaram buscas e encontraram o corpo da vítima. A Polícia Científica foi acionada.

Informações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial,que coordena os salva-vidas de Marataízes apontam ainda que o homem e a neta atravessaram a ponte e entraram em um local da lagoa que é mais profundo, uma área de manguezal, com profundidade que chega a seis metros em alguns pontos.

Nas redes sociais, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, lamentou o ocorrido. "É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do Dr. Gedião Serafim. Médico muito respeitado em Cachoeiro, me ligou recentemente para apresentar projeto na área da Saúde. Infelizmente não deu tempo. Que Deus conforte o coração da família e amigos nesse momento de dor", disse o líder do Executivo.

É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do Dr. Gedião Serafim. Médico muito respeitado em Cachoeiro, me ligou recentemente para apresentar projeto na área da Saúde. Infelizmente não deu tempo. Que Deus conforte o coração da família e amigos nesse momento de dor. — Victor Coelho (@VictorCoelhoES) February 13, 2024