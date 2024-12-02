Mãe presa suspeita de queimar filho de 6 meses em Cariacica é solta

O conselheiro tutelar Marcos Paulo Fonseca, que atendeu o caso, comentou sobre a soltura da mãe: "Um absurdo isso. Ela foi presa por tortura, com agravante ainda, vem a Justiça e solta. Mas a gente vai continuar firme e trabalhando".

O menino de 6 meses teve queimaduras de segundo grau nos dois pés, que teriam sido causadas por água quente. O caso ocorreu no último dia 20, e a mãe foi para o presídio no dia 21. Ela apresentou versões contraditórias sobre o que teria acontecido e acabou autuada por tortura qualificada. O Conselho Tutelar ainda detalhou que, em junho deste ano, quando o bebê tinha apenas um mês, ele também deu entrada no hospital com uma lesão no fêmur, com suspeita de maus-tratos.