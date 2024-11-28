Mãe é presa suspeita de espancar filha de 6 meses em São José do Calçado

Uma mulher, suspeita de espancar a filha de seis meses em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, em 2023, foi presa na cidade de Porciúncula, no Estado do Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (27). Na época do crime, a mãe e o padrasto foram encaminhados para a Delegacia de Alegre, onde assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos e foram liberados.
Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, a mulher foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de São José do Calçado. Ela foi localizada após a troca de informações entre um militar capixaba e a Polícia Militar do Rio de Janeiro.
Sobre o caso
A bebê de seis meses foi internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, após ser agredida na madrugada do dia 6 de agosto, no bairro Vala, em São José do Calçado.
Durante a madrugada, a Polícia Militar foi acionada por uma conselheira tutelar no hospital da cidade para registrar a denúncia de que uma mulher, de 20 anos, estaria na rua agredindo uma criança de colo por meio de estrangulamento.
A conselheira contou se deparou com a mãe e a bebê de colo com sinais visíveis no corpo. A mãe afirmava que o autor das agressões teria sido o companheiro, de 41 anos. Porém, segundo o registro colhido no local do fato, por intermédio das conselheiras, davam conta que a agressora era a mãe da vítima e não o padrasto da menina.
Segundo a polícia, a mãe demonstrava evidentes sinais de embriaguez, como perturbação na fala, odor etílico e falta de equilíbrio. A criança se recuperou e está sob a guarda da avó.
Inquérito concluído
Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído. De acordo com o titular de São José do Calçado, delegado Glauber da Costa Cypreste Queiroz, as investigações confirmaram que a mulher foi responsável pela tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio cruel.
“Assim que o decreto prisional foi emitido pela Vara Única de São José do Calçado, foram realizadas diligências para localizar a mulher. Informações apontaram que ela havia deixado o município e, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-la e prendê-la”, afirmou o delegado.
A indiciada foi encaminhada ao Presídio Feminino de Campos de Goytacazes, localizado no Estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá à disposição da Justiça.