Mãe é presa suspeita de espancar filha de 6 meses em São José do Calçado

O crime ocorreu em São José do Calçado fica no Sul do ES Crédito: Divulgação

Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, a mulher foi presa em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de São José do Calçado. Ela foi localizada após a troca de informações entre um militar capixaba e a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Sobre o caso

Durante a madrugada, a Polícia Militar foi acionada por uma conselheira tutelar no hospital da cidade para registrar a denúncia de que uma mulher, de 20 anos, estaria na rua agredindo uma criança de colo por meio de estrangulamento.

A conselheira contou se deparou com a mãe e a bebê de colo com sinais visíveis no corpo. A mãe afirmava que o autor das agressões teria sido o companheiro, de 41 anos. Porém, segundo o registro colhido no local do fato, por intermédio das conselheiras, davam conta que a agressora era a mãe da vítima e não o padrasto da menina.

Segundo a polícia, a mãe demonstrava evidentes sinais de embriaguez, como perturbação na fala, odor etílico e falta de equilíbrio. A criança se recuperou e está sob a guarda da avó.

Inquérito concluído

Nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído. De acordo com o titular de São José do Calçado, delegado Glauber da Costa Cypreste Queiroz, as investigações confirmaram que a mulher foi responsável pela tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio cruel.

“Assim que o decreto prisional foi emitido pela Vara Única de São José do Calçado, foram realizadas diligências para localizar a mulher. Informações apontaram que ela havia deixado o município e, com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-la e prendê-la”, afirmou o delegado.