Bebê de 6 meses vai parar na UTI após ser agredida no Sul do ES

Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Uma bebê de 6 meses foi internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, após ser agredida na madrugada do último domingo (6), no bairro Vala, no município de São José do Calçado , Sul do Estado. Segundo registro da Polícia Militar, os pais foram levados para delegacia e responderão a uma investigação por maus-tratos.

Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para prestar apoio a uma conselheira tutelar em uma ocorrência de possível incidente de violência infantil. No hospital da cidade de São José do Calçado, a conselheira disse que foi solicitada pelo próprio canal de atendimento do hospital para verificar a denúncia de que uma mulher estaria na rua agredindo uma criança de colo por meio de estrangulamento.

Próximo ao local, a conselheira contou se deparou com a mãe e a bebê de colo com sinais visíveis no corpo. Imediatamente, ela tomou a criança dos braços da mãe e a levou para o hospital.

Durante o atendimento médico, a mãe afirmava que o autor das agressões teria sido o companheiro. Porém, segundo o registro colhido no local do fato, por intermédio das conselheiras, davam conta que a agressora era a mãe da vítima e não o padrasto da menina.

Questionada pela Polícia Militar sobre as denúncias de agressões, a mulher apresentou desconexão pelos fatos narrados, demonstrando evidentes sinais de embriaguez, como perturbação na fala, odor etílico e falta de equilíbrio. Ela disse novamente que as agressões foram cometidas pelo companheiro.

Ouvidos e liberados

Questionado pelos militares, o homem acusou a mulher. Disse que a companheira saiu de casa por volta das 17h, do sábado (5), e retornou à 1h de domingo, completamente alterada. Ele conta que ela teria começado a agredir a criança, e ao ver a situação, tirou a criança da mãe, ocasionando lesões nas mãos.

O casal foi encaminhado para a delegacia de Alegre e, segundo a Polícia Civil , a suspeita de 20 anos e o suspeito de 41 assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

Recuperação

De acordo com uma familiar da criança, que a acompanha no hospital com a avó materna, a menina está se recuperando bem. “Após receber a denúncia, o conselho tutelar me acionou por ser a parente mais próxima. Só quem viu de perto, sabe como foi difícil. A criança nasceu de novo. Ela foi internada na UTI”, disse a parente.

O Conselho Tutelar do município disse a reportagem de A Gazeta que recebeu o caso, acionou a Polícia Militar de imediato e já encaminhou denúncia ao Ministério Público do Espírito Santo. Anterior ao episódio, o órgão afirmou que nunca havia recebido denuncias sobre o casal.

Na manhã desta quinta-feira (10), a família informou que a bebê recebeu alta médica do hospital durante a manhã, após ter deixado a UTI na terça-feira (9). Ela segue em recuperação na casa de familiares.