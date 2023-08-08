Bebê de 6 meses vai parar na UTI após ser agredida no Sul do ES

Uma bebê de 6 meses foi internada na UTI do Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após ser agredida na madrugada do último domingo (6), no bairro Vala, no município de São José do Calçado, Sul do Estado. Segundo registro da Polícia Militar, os pais foram levados para delegacia e responderão a uma investigação por maus-tratos.
Segundo a Polícia Militar, militares foram acionados para prestar apoio a uma conselheira tutelar em uma ocorrência de possível incidente de violência infantil. No hospital da cidade de São José do Calçado, a conselheira disse que foi solicitada pelo próprio canal de atendimento do hospital para verificar a denúncia de que uma mulher estaria na rua agredindo uma criança de colo por meio de estrangulamento.
Próximo ao local, a conselheira contou se deparou com a mãe e a bebê de colo com sinais visíveis no corpo. Imediatamente, ela tomou a criança dos braços da mãe e a levou para o hospital.
Durante o atendimento médico, a mãe afirmava que o autor das agressões teria sido o companheiro. Porém, segundo o registro colhido no local do fato, por intermédio das conselheiras, davam conta que a agressora era a mãe da vítima e não o padrasto da menina.
Questionada pela Polícia Militar sobre as denúncias de agressões, a mulher apresentou desconexão pelos fatos narrados, demonstrando evidentes sinais de embriaguez, como perturbação na fala, odor etílico e falta de equilíbrio. Ela disse novamente que as agressões foram cometidas pelo companheiro.
Ouvidos e liberados
Questionado pelos militares, o homem acusou a mulher. Disse que a companheira saiu de casa por volta das 17h, do sábado (5), e retornou à 1h de domingo, completamente alterada. Ele conta que ela teria começado a agredir a criança, e ao ver a situação, tirou a criança da mãe, ocasionando lesões nas mãos.
O casal foi encaminhado para a delegacia de Alegre e, segundo a Polícia Civil, a suspeita de 20 anos e o suspeito de 41 assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal, e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.
Recuperação
De acordo com uma familiar da criança, que a acompanha no hospital com a avó materna, a menina está se recuperando bem. “Após receber a denúncia, o conselho tutelar me acionou por ser a parente mais próxima. Só quem viu de perto, sabe como foi difícil. A criança nasceu de novo. Ela foi internada na UTI”, disse a parente.
O Conselho Tutelar do município disse a reportagem de A Gazeta que recebeu o caso, acionou a Polícia Militar de imediato e já encaminhou denúncia ao Ministério Público do Espírito Santo. Anterior ao episódio, o órgão afirmou que nunca havia recebido denuncias sobre o casal.
Na manhã desta quinta-feira (10), a família informou que a bebê recebeu alta médica do hospital durante a manhã, após ter deixado a UTI na terça-feira (9). Ela segue em recuperação na casa de familiares.
Atualização
10/08/2023 - 10:50
Após publicação desta matéria, a família da bebê informou que, na manhã desta quinta-feira (10), a menina recebeu alta hospitalar. O texto foi atualizado.