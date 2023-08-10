Bebê de 6 meses que ficou na UTI após agressão recebe alta no Sul do ES

Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

De acordo com uma familiar, a menina está bem. A informação é de que a bebê recebeu alta da UTI na terça-feira (8) e, após um dia em leito comum, foi liberada pela equipe médica.

Entenda o caso

Segundo a Polícia Militar , a mãe, uma jovem de 20 anos, e o padrasto da criança, de 41 anos, foram levados para delegacia no dia da agressão e responderão a uma investigação por maus-tratos.

Durante a madrugada de domingo, os militares foram acionados para prestar apoio a uma conselheira tutelar em uma ocorrência de possível incidente de violência infantil. No hospital da cidade de São José do Calçado, a conselheira disse que foi verificar a denúncia de que uma mulher estaria na rua agredindo uma criança de colo por meio de estrangulamento.

A conselheira contou se deparou com a mãe e a bebê de colo com sinais visíveis no corpo. A mãe afirmava que o autor das agressões teria sido o companheiro. Porém, segundo o registro colhido no local do fato, por intermédio das conselheiras, davam conta que a agressora era a mãe da vítima e não o padrasto da menina. Questionado pelos militares, o homem acusou a mulher.

Segundo a polícia, a mãe demonstrava evidentes sinais de embriaguez, como perturbação na fala, odor etílico e falta de equilíbrio. O casal foi encaminhado para a delegacia de Alegre, assinaram um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos e foram liberados após assumirem o compromisso de comparecer em juízo.

O Conselho Tutelar do município disse a reportagem de A Gazeta que encaminhou denúncia do caso ao Ministério Público do Espírito Santo.