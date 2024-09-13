Mãe e filha ficam feridas após moto atropelar cavalo em Marataízes

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a condutora da moto disse que seguia na rodovia, quando um cavalo invadiu a pista e acabou ocorrendo o acidente. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.