Juliana & Bonde do Forró agitam Festa dos Padroeiros em Santa Leopoldina

Juliana & Bonde do Forró vão colocar o povo de Santa Leopoldina, na Região Serrana do ES, para dançar na Festa dos Padroeiros e das Raízes, que acontece de sexta (29) a domingo (1º de outubro), no pátio de festas da cidade. O grupo é atração no sábado (30) e promete sucessos como "Agarra Agarra", "Vira e Mexe", "Os Corações Não São Iguais" e "Piriquita".