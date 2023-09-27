Juliana & Bonde do Forró agitam Festa dos Padroeiros em Santa Leopoldina

Juliana & Bonde do Forró vão colocar o povo de Santa Leopoldina, na Região Serrana do ES, para dançar na Festa dos Padroeiros e das Raízes, que acontece de sexta (29) a domingo (1º de outubro), no pátio de festas da cidade. O grupo é atração no sábado (30) e promete sucessos como "Agarra Agarra", "Vira e Mexe", "Os Corações Não São Iguais" e "Piriquita".
Com entrada gratuita, a festa ainda contará com mais atrações como Evandro e Raniey, Carlinhos Rocha e Procópio Cowboy. Abaixo você confere a programação completa.
- SEXTA (29)
- 18h - Abertura Exposição das Raízes
- 20h - Apresentação da Banda de Música de Santa Leopoldina
- 21h - Abertura oficial com autoridades
- 21h30 - Show Alma di Vanera
- 0h - Show Evandro e Raniery
- SÁBADO (30)
- 18h - Abertura Exposição de Raízes
- 19h30 - Arraía Terra Nostra
- 21h30 - Show Musical Prateado
- 0h - Show Juliana & Bonde do Forró
- DOMINGO (1º)
- 15h - Abertura Exposição de Raízes
- 15h30 - Apresentação Cultural do Grupo Brasil Tambores
- 16h - Show os Loko da Vaneira
- 18h - Show Carlinhos Rocha
- 20h30 - Show Procópio Cowboy
*Texto criado pelo residente Vitor Gregório sob supervisão do editor Erik Oakes