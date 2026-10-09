Jovem é morto a tiros por suspeitos de moto em churrasquinho em Linhares

Um jovem de 22 anos, identificado como Fabrício Fernandes dos Santos, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (8), em um churrasquinho no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a perícia da Polícia Científica, foram constatadas 27 perfurações no corpo da vítima.





Testemunhas contaram à Polícia Militar que Fabrício conversava no estabelecimento quando dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram e atiraram contra ele. Mesmo ferido, o jovem tentou fugir, mas foi alcançado pela dupla. Um dos suspeitos desceu da moto e voltou a atirar, até que Fabrício caiu no chão.





De acordo com a PM, o jovem tinha condenações por tráfico de drogas e já havia sido alvo de outras tentativas de homicídio. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia e posterior liberação aos familiares.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.