Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR 101, em Jaguaré
Atualizado em 11/02/2026 às 11h13
Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto com marcas de tiros às margens da BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cápsulas de munição foram encontradas no local onde o corpo estava.
O corpo de Wemerson foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Jaguaré e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.