Jovem é detido após atirar para o alto perto de bar em Mimoso do Sul

A PM disse que o caso foi descoberto após denúncia anônima. Ao ser abordado, nada de ilegal foi encontrado com o jovem, que não teve o nome divulgado. No entanto, ao ser questionado sobre ele ter atirado perto do estabelecimento, ele disse aos militares que tinha um revólver calibre .38 e munições, que estavam embaixo de um colchão dentro de casa.