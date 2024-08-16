Jovem é detido após atirar para o alto perto de bar em Mimoso do Sul

Um jovem de 25 anos acabou detido após ostentar arma e atirar para o alto próximo a um bar, em São Pedro de Itabapoana, Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi abordado após o ocorrido e confessou o crime.
A PM disse que o caso foi descoberto após denúncia anônima. Ao ser abordado, nada de ilegal foi encontrado com o jovem, que não teve o nome divulgado. No entanto, ao ser questionado sobre ele ter atirado perto do estabelecimento, ele disse aos militares que tinha um revólver calibre .38 e munições, que estavam embaixo de um colchão dentro de casa.
Os policiais encontraram ainda 50 munições dentro da gaveta de um guarda-roupa na residência. O jovem de 25 anos foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.