Jovem é baleado na cabeça em praça de Vitória por criminosos em carro

TV Gazeta, ocorreu por volta das 7 horas. Testemunhas contaram que os indivíduos estariam num carro no momento do crime. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele. Um jovem de 19 anos foi baleado na cabeça após criminosos passarem atirando contra ele neste domingo (21), na praça de Itararé, em Vitória . O ataque, segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, ocorreu por volta das 7 horas. Testemunhas contaram que os indivíduos estariam num carro no momento do crime. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

Populares também afirmaram que a vítima estava no local com um amigo, que não foi atingido pelos disparos. Eles estariam voltando de um baile funk, no Morro da Garrafa, também na Capital. O tiro teria atravessado a cabeça do jovem, conforme apurou a reportagem.

O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele teve que ser intubado.