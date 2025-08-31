Jogo do ES quase ganha prêmio milionário da Mega-Sena; veja números

Uma aposta feita em Linhares, Norte do Espírito Santo, quase levou o prêmio milionário da Mega-Sena, sorteado no sábado (30). Informações da Caixa Econômica Federal mostram que o bilhete registrado na casa lotérica Movelar Ltda acertou cinco das seis dezenas sorteadas e ganhou prêmio de R$ 54.694,54.