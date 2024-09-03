Incêndio volta a atingir morro da pedra da tirolesa em Pancas

Um incêndio voltou a atingir a região ao redor do maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (3). Segundo a Defesa Civil, o fogo recomeçou após alguns troncos de árvores e pedras rolarem pela vegetação.
"O Corpo de Bombeiros foi novamente acionado para ajudar no combate às chamas. A equipe da Defesa Civil e funcionários da Prefeitura Municipal de Pancas também estão trabalhando para controlar os focos de incêndio onde é possível chegar a pé", contou. O uso de um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) está sendo estudado para combater o incêndio em áreas de difícil acesso.
A região tem sido atingida por incêndios desde o último sábado (31), quando as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação seca, agravada pelo tempo seco que predomina na região. Em um primeiro momento, o fogo foi controlado por uma equipe da Defesa Civil de Pancas com auxílio de monitores do parque da tirolesa.
Na segunda-feira (2), o fogo voltou a atingir o local. A situação havia sido controlada na manhã desta terça-feira, mas já com a destruição de aproximadamente 120 mil m² de vegetação. Apesar da gravidade das chamas, a Defesa Civil garantiu que não houve danos na estrutura da plataforma da tirolesa e que os cabos não foram atingidos.