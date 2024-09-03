Incêndio volta a atingir morro da pedra da tirolesa em Pancas

"O Corpo de Bombeiros foi novamente acionado para ajudar no combate às chamas. A equipe da Defesa Civil e funcionários da Prefeitura Municipal de Pancas também estão trabalhando para controlar os focos de incêndio onde é possível chegar a pé", contou. O uso de um helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) está sendo estudado para combater o incêndio em áreas de difícil acesso.