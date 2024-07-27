Incêndio perto de torre de alta tensão mobiliza bombeiros em Cachoeiro

Um incêndio atinge uma área de vegetação próximo ao bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, desde a sexta-feira (26). Moradores da região contaram ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que o incêndio teve início durante a noite e foi se alastrando por toda madrugada deste sábado (27). As chamas passaram por uma área onde estão fios e uma torre de energia de alta tensão.