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Outra policial ficou ferida

Policial civil é morto com tiro na cabeça na Zona Norte do Rio de Janeiro

Agente estava em carro descaracterizado quando foi atacado

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 08:49

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jul 2026 às 08:49
Uniforme da Polícia Civil do Rio de Janeiro

Divulgação/PCERJ
O policial civil Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, morreu nesta quarta-feira (8) quando o carro descaracterizado em que estava foi atacado a tiros, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Outra policial foi ferida na perna pelos disparos e está fora de perigo.
Segundo a Polícia Civil, os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) faziam um levantamento na região da Favela do Muquiço e foram alvo de criminosos da comunidade, que é dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP).
Os policiais foram socorridos para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste da cidade. Atingido na cabeça, Carlos Alberto morreu no início da tarde.
Após o ataque, centenas de policiais civis cercaram a Favela do Muquiço, mas os autores dos disparos não foram localizados. Na ação, foram usados também dois helicópteros da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).  
Em nota, a Secretaria de Polícia Civil lamentou a morte do policial, que ingressou na instituição em dezembro de 2023 e, desde maio, estava lotado na DHBF. Carlos Alberto deixa esposa e dois filhos.
O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto disse, em nota, que recebeu com profunda tristeza a notícia.
“O governo do Estado acompanhará de perto as investigações para que os responsáveis por esse crime sejam identificados, presos e responsabilizados com o máximo rigor da lei. Ataques contra agentes de segurança são inaceitáveis e receberão uma resposta firme das instituições”, afirmou o governador.

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