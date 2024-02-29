Incêndio destrói casa e mata três cachorros na Serra

Os vizinhos perceberam que a casa estava pegando fogo e correram para tentar ajudar. Baldes d'água foram jogados na direção da casa. Graça Alvarino é a dona da casa e morava no local havia cerca de 10 anos. Em entrevista à TV Gazeta, ela demonstrou tristeza ao lembrar das perdas materiais e da morte dos cães, mas agradeceu o fato de ela e o filho estarem vivos. "Graças a Deus o menino não estava em casa. Agradeço muito a Deus por eu e meu filho estarmos vivos", afirmou.