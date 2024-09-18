Incêndio atinge vegetação e fumaça se espalha por Linhares; veja vídeo

A Gazeta, é possível observar que uma grande nuvem de fumaça se espalhou pela região (confira acima). Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação entre os bairros Planalto e Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (2). Em registros feitos por um leitor de, é possível observar que uma grande nuvem de fumaça se espalhou pela região

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atuou para minimizar as chamas, o incêndio chegou a gerar transtornos em outros bairros próximos, devido à grande quantidade de fumaça e fuligem. Ainda segundo a corporação, o fogo começou na vegetação da empresa Lasa Agroindustrial (Lasa), a princípio, provocado por "terceiros não autorizados". Brigadistas da empresa também auxiliaram no combate. O Corpo de Bombeiros não informou o tamanho da área atingida pelo incêndio.

A corporação ainda ressaltou que o período atual é propício para a ocorrência de incêndios em vegetação, com clima seco e quente, e que Linhares recebeu alerta de altíssimo risco para incêndio em vegetação. "O município registrou um aumento de 275% nas ocorrências de incêndio em vegetação, no período de janeiro a julho (54 ocorrências em 2023, contra 203 ocorrências em 2024)", informou o Corpo de Bombeiros.