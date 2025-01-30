Incêndio atinge terreno às margens da ES 010 na Serra

Um incêndio foi registrado em uma área de mata próximo à Rodovia ES 010, no bairro Jardim Limoeiro, Serra, na tarde desta quinta-feira (30). Em vídeos registrados por testemunhas, é possível visualizar fumaça escura se espalhando pelos arredores.

O Corpo de Bombeiros Militar informou, em nota, que foi acionado para ocorrência de incêndio em vegetação na rodovia, e que o solicitante informou que o incêndio ocorria em uma reserva de mata, com fogo muito alto e se aproximando da pista.