Incêndio atinge e destrói plantações de eucalipto em Aracruz; veja vídeo

Um incêndio consumiu uma grande área de plantação de eucalipto na tarde desta quinta-feira (26), na localidade de Santa Rosa, em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Uma das propriedades atingidas pertence à família do médico veterinário Gabriel Dantas. Em registros feitos por ele, é possível observar o rastro de destruição deixado pelo fogo.
"Não sobrou nada de eucalipto no nosso terreno. Até mesmo o pasto foi queimado [...], só o cocho (recipiente de alimento para bovinos) dos bois não foi destruído", contou o veterinário. Segundo ele, a família teve um prejuízo de cerca de R$ 150 mil.
A reportagem de A Gazeta procurou o Corpo de Bombeiros. Por nota, a corporação informou que a fogo foi extinto pelos militares.