Vídeo mostra incêndio às margens de rodovia em Muqui

Imagens de um incêndio na rodovia ES 177, na altura da Serra da Aliança, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, chamaram a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (26). A rodovia liga Muqui a Jerônimo Monteiro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 11h30 para um incêndio em vegetação. No local, as equipes constataram que as chamas atingiam plantações e uma área de bambuzal. O combate foi iniciado e, até a publicação deste texto, ainda estava em andamento.
O Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) informou que enviou equipes para sinalizar a rodovia.