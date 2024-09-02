Incêndio atinge e destrói parte de oficina de estofados em Linhares

Incêndio atinge oficina de reforma de estofados em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu uma oficina de estofados no bairro Aviso, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na tarde do domingo (1º). O Corpo de Bombeiros informou que havia muito material inflamável no local, como espuma, tinta, couro, madeira e móveis como cadeiras e sofás, além de um cômodo fechado com porta de aço. As chamas se espalharam rápido, consumindo praticamente todo o material que estava na parte externa.

Segundo a corporação, o proprietário do estabelecimento tentou realizar o combate do incêndio, mas as chamas se alastraram muito rápido. Quando os Bombeiros chegaram, o fogo já tinha atingido e derrubado o telhado da parte externa. Imediatamente, os militares iniciaram o combate, controlando as chamas.

"O rescaldo se estendeu por horas, pois, devido à grande quantidade de material inflamável, foi necessário usar muita água para encharcar o local e evitar a reignição. Após a extinção das chamas, os bombeiros abriram a porta de aço do cômodo que estava fechado, constando que lá também havia muito material inflamável, mas que não foi atingido", explicou a corporação.