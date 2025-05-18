Idoso morre em acidente no bairro Caxias do Sul, em Viana

Um idoso de 72 anos morreu em um acidente na manhã deste domingo (18) no bairro Caxias do Sul, em Viana. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que realizou a perícia no local.

O órgão foi acionado por volta das 7h30 para atender à ocorrência de colisão. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou de outros envolvidos.