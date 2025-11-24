Homens ficam feridos e são presos após briga com faca e foice em Colatina
Dois homens, de 38 e 39 anos, ficaram gravemente feridos e foram autuados por tentativa de homicídio após um atacar o outro durante uma briga com faca e foice, no bairro Mário Giurizato, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa de um deles contou que eles tinham um desentendimento antigo, o que pode ter motivado o conflito. O caso aconteceu na noite de domingo (23).
De acordo com a PM, o homem de 38 anos sofreu perfuração no abdômen e lesão na mão esquerda, e o de 39 anos também ficou ferido no abdômen. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Estadual Silvio Avidos, no município.
A Polícia Civil informou que os dois foram autuados em flagrante e serão encaminhados ao sistema prisional assim que receberem alta médica.