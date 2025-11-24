Homens ficam feridos e são presos após briga com faca e foice em Colatina

Dois homens, de 38 e 39 anos, ficaram gravemente feridos e foram autuados por tentativa de homicídio após um atacar o outro durante uma briga com faca e foice, no bairro Mário Giurizato, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa de um deles contou que eles tinham um desentendimento antigo, o que pode ter motivado o conflito. O caso aconteceu na noite de domingo (23).