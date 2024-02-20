Homem vai pescar e se afoga na Cachoeira do Buracão em Guaçuí

Bombeiros localizaram o corpo do pescador dois dias após o desaparecimento em uma cachoeira de Guaçuí Crédito: Corpo de Bombeiros

O corpo de um homem de 36 anos foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde de segunda-feira (19), na Cachoeira do Buracão, município de Guaçuí, na Região do Caparaó. A vítima se afogou durante uma pesca no rio, no domingo (18).

De acordo com os bombeiros, após serem acionados pela PM, três militares do Corpo de Bombeiros foram ao local no domingo (18). No dia seguinte, eles retomaram as buscas com reforço nas equipes de mergulho e acharam a vítima.