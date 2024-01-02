Homem tem pescoço cortado e é salvo por PM em São Mateus

Vítima foi socorrida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa

Um homem sofreu um corte profundo na garganta, provocado por uma garrafa de vidro quebrada. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Sernamby, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (1º).

Uma viatura da Polícia Militar passou pelo local do crime logo após o ocorrido e militares encontraram o homem caído no chão, todo ensanguentado, e outro indivíduo segurava a vítima nos braços. Um dos PMs percebeu que a vítima estava sofrendo uma hemorragia e estancou o ferimento enquanto os outros policiais fizeram contato com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme boletim de ocorrência da PM, enquanto esperavam a ambulância, os militares observaram que a vítima estava perdendo muito sangue e, por isso, começou a perder também a consciência. O soldado que fazia o socorro fez massagem cardíaca no homem até a chegada do Samu. O indivíduo foi levado com vida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.

Após prestarem socorro à vítima, os policiais fizeram buscas para encontrar o suspeito de cortar a garganta do homem, mas ninguém foi localizado. Até o momento não se sabe o que provocou o crime. Segundo a Polícia Militar o estado de saúde da vítima é estável.