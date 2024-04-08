Homem morre e esposa fica ferida em acidente na ES 177 em Muqui

Um homem de 43 anos morreu e a esposa dele ficou ferida após o carro em que eles estavam capotar no km 24 na ES 177, em Muqui. A rodovia liga a cidade a Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, e o acidente ocorreu na altura da comunidade de Santa Rita. A TV Gazeta apurou que Wagner Alves Coelho, de 43 anos, estava no automóvel com a companheira, de 39 anos, quando o veículo caiu na ribanceira após o capotamento, na madrugada de domingo (7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local e constatou que um carro, um Chevrolet Prisma, havia capotado em uma área de ribanceira com vegetação densa. Os militares realizaram o trabalho de desencarceramento das duas vítimas, e a mulher foi socorrida e levada a um hospital em Cachoeiro de Itapemirim pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A TV Gazeta apurou que a mulher já recebeu alta do hospital. Ela está utilizando um colar cervical e ainda não consegue se locomover bem.