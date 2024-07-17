Homem morre após ser baleado por duas pessoas em bairro de Vitória

Para a reportagem da TV Gazeta, policiais militares que estavam no local do crime contaram que a vítima vendia drogas na região para sustentar o próprio vício. A perícia da Polícia Científica e investigadores do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) foram acionados. Com o homem, foi encontrada uma bolsa com cachimbo e pino de cocaína.