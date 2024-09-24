Homem machucado busca ajuda em unidade de saúde de Vitória e acaba preso

Um foragido do sistema prisional capixaba foi capturado dentro da Unidade de Saúde do bairro Resistência, em Vitória, nesta terça-feira (24). O homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, entrou correndo no local após ser agredido por um grupo armado com pedaços de pau e barra de ferro, segundo a Guarda Civil Municipal. A corporação foi ao centro médico e descobriu que o indivíduo constava como procurado desde novembro de 2023.
Por causa dos ferimentos que apresentava, o homem foi encaminhado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O detido, de acordo com a Guarda Municipal, já possui passagem por ameaça, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
“Não sabemos exatamente o motivo da agressão, mas isso vai ficar a cargo da Polícia Civil apurar. Fomos acionados pois, inicialmente, a situação causou nervosismo entre as pessoas. Ao solicitamos a identificação do indivíduo descobrimos que se tratava de um fugitivo", detalhou o guarda Prati, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop)
O conduzido foi levado para o HEUE onde está sendo atendimento sob escolta. Assim que receber alta, ele será encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil disse que, na unidade, foi dado cumprimento ao mandado de prisão do homem por roubo e tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).