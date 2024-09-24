Homem machucado busca ajuda em unidade de saúde de Vitória e acaba preso

Um foragido do sistema prisional capixaba foi capturado dentro da Unidade de Saúde do bairro Resistência, em Vitória , nesta terça-feira (24). O homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, entrou correndo no local após ser agredido por um grupo armado com pedaços de pau e barra de ferro, segundo a Guarda Civil Municipal. A corporação foi ao centro médico e descobriu que o indivíduo constava como procurado desde novembro de 2023.

Por causa dos ferimentos que apresentava, o homem foi encaminhado de ambulância para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O detido, de acordo com a Guarda Municipal, já possui passagem por ameaça, roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

“Não sabemos exatamente o motivo da agressão, mas isso vai ficar a cargo da Polícia Civil apurar. Fomos acionados pois, inicialmente, a situação causou nervosismo entre as pessoas. Ao solicitamos a identificação do indivíduo descobrimos que se tratava de um fugitivo", detalhou o guarda Prati, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop)