Homem grita por socorro no Morro do Moreno e chama atenção de moradores

Homem gritava por socorro na tarde de domingo (21) no Morro do Moreno Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta que acionou o Corpo de Bombeiros, mas não viu ninguém indo até o local. Gritos pedindo por socorro vindos do Morro do Moreno, em Vila Velha , chamaram a atenção dos moradores da região na tarde deste domingo (21). Segundo relatos, um homem clamava por ajuda, dizendo que alguém teria tentado matá-lo. Uma pessoa que pediu para não ser identificada contou à reportagem deque acionou o Corpo de Bombeiros, mas não viu ninguém indo até o local.

A Guarda Municipal de Vila Velha afirmou que foi até o local, mas quando chegou a Polícia Militar já tinha assumido a ocorrência.

A Polícia Militar, em nota, disse que "diversos populares informaram que havia um indivíduo no meio da mata, amarrado e pedindo por ajuda. Os militares ouviram os gritos de socorro, acionaram o apoio de outras guarnições e iniciaram a incursão na área de mata".

Os policiais encontraram um homem, de 29 anos, "em pé, sozinho, sem lesões aparentes ou marcas nos punhos e pernas que indicassem ter sido amarrado". A Polícia Militar o auxiliou na descida do morro, e o Samu compareceu ao local, mas o indivíduo recusou qualquer tipo de atendimento. "Diante dos fatos, a ambulância retirou-se e as guarnições retomaram o patrulhamento preventivo", informou a nota da corporação.