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Poste cai na Ciclovia da Vida após veículo bater em barreira na Terceira Ponte

Ciclistas passaram pelo local minutos depois do acidente e fizeram registros em vídeo da estrutura caída. Segundo a Ceturb-ES, a ciclovia seguirá sinalizada para alertar os usuários
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 jul 2024 às 15:16

Publicado em 21 de Julho de 2024 às 15:16

Um veículo bateu em um poste na Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, na manhã deste domingo (21), e a estrutura acabou caindo na Ciclovia da Vida. Ciclistas que passaram pela ciclovia pouco tempo depois filmaram o poste caído na via (veja acima). A Companhia de Transportes Urbanos (Ceturb-ES) informou que o motorista do carro foi conduzido pela polícia para prestar mais esclarecimentos. A companhia também disse que está apurando se houve excesso de velocidade por parte do condutor. 
A Ceturb afirmou, por nota, que o carro colidiu com a barreira lateral, que provocou a queda de um poste de iluminação e da placa de sinalização dentro da ciclovia.  "O guincho da Ceturb-ES removeu o veículo, e a pista precisou ser interditada. Posteriormente, a faixa da direita também foi interditada para o guincho fazer a remoção do poste. Às 10h49 foi finalizado o atendimento", diz o texto enviado à reportagem. 
"Na ciclovia, o poste colidiu com o gradil, ocasionando uma pequena abertura na parte superior, não havendo risco para o fluxo dos ciclistas. As equipes já foram acionadas para fazer as manutenções necessárias, que serão realizadas nos próximos dias. Por enquanto, a ciclovia seguirá sinalizada para alertar os usuários", completa a nota da Ceturb. 

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A autônoma Silvana Moro, que passou no local minutos depois do acidente, disse que não viu o exato momento da colisão, mas que viu o poste caído na ciclovia. Segundo ela, ciclistas que passavam moveram o poste para liberar o fluxo das bicicletas. "Um perigo", disse a ciclista sobre a queda do poste.
De acordo com a Ceturb, não houve vítimas, mas a companhia reforça a importância de seguir as normas de trânsito para evitar acidentes como esse, que colocam a vida do motorista e de outras pessoas em risco.
Ciclistas filmaram poste caído na ponte na manhã deste domingo (21)
Ciclistas filmaram poste caído na ponte na manhã deste domingo (21) Crédito: Leitor A Gazeta

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