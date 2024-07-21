Motociclista morre em acidente entre moto e caminhonete em Piúma

Um homem de 50 anos, identificado como Edvaldo dos Santos, morreu após um acidente entre a moto que pilotava e uma caminhonete em Piúma , no Sul do Espírito Santo. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (20), no bairro Jardim Maily, e foi registrado por câmeras de monitoramento.

Segundo ocorrência registrada pela Polícia Militar, Edvaldo dos Santos conduzia uma motocicleta, com a esposa na garupa, na Avenida Guido Brunini, quando a caminhonete saiu de uma rua lateral e entrou na avenida principal.

Ainda conforme o relato dos militares, o motorista da caminhonete fugiu do local do acidente, não sendo possível localizar o mesmo. As vítimas que estavam na motocicleta foram socorridas e levadas para o hospital com diversos ferimentos, mas Edvaldo não resistiu e faleceu.

Procurada, a Polícia Científica (PCIES) informa que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, por volta das 18h45, para recolher o corpo no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no bairro Centro, em Piúma e encaminhar ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da PCES.