Homem fica com faca presa às costas após briga em Vila Valério

Um homem ficou com uma faca presa às costas após sofrer uma tentativa de homicídio na localidade de Córrego Paraisópolis, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. A imagem é forte e mostra que o objeto adentrou quase que por inteiro no corpo da vítima, que ainda conseguiu ficar sentada após a agressão. O caso aconteceu no último domingo (19).
O homem esfaqueado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital em Colatina. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi identificado pelo primeiro nome, mas conseguiu fugir. O crime teria sido causado por um desentendimento entre os envolvidos, mas não foram dados mais detalhes sobre a motivação.
A reportagem de A Gazeta não obteve mais informações sobre o estado de saúde do homem. Em nota a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", concluiu a corporação.