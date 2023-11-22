Homem fica com faca presa às costas após briga em Vila Valério

Homem esfaqueado conseguiu ficar sentado após sofrer agressão, em Vila Valério Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem ficou com uma faca presa às costas após sofrer uma tentativa de homicídio na localidade de Córrego Paraisópolis, na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. A imagem é forte e mostra que o objeto adentrou quase que por inteiro no corpo da vítima, que ainda conseguiu ficar sentada após a agressão. O caso aconteceu no último domingo (19).

O homem esfaqueado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para um hospital em Colatina. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi identificado pelo primeiro nome, mas conseguiu fugir. O crime teria sido causado por um desentendimento entre os envolvidos, mas não foram dados mais detalhes sobre a motivação.