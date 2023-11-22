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Bairro Castelo Branco

Marido é preso após agredir esposa e enteado por ciúmes em Cariacica

Homem de 33 anos deu socos na mulher e tentou enforcar o filho dela, um adolescente de 12 anos, que tentou separar a briga na madrugada desta quarta-feira (22)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

22 nov 2023 às 11:05

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 11:05

Sirene de polícia
Marido é preso após agredir esposa e enteado por ciúmes em Cariacica Crédito: Reprodução
Um homem de 33 anos foi preso após agredir a esposa com socos e tentar enforcar o enteado de 12 anos na madrugada desta quarta-feira (22), no bairro Castelo Branco, em Cariacica. A mulher relatou à Polícia Militar que as agressões começaram devido a ciúmes por parte do suspeito.
Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada e quando chegou na residência do casal foram recebidos pela vítima, que relatou ter levado socos do marido e que, durante as agressões, os seus lábios foram feridos.
Aos militares, a mulher ainda contou que o suspeito tentou enforcar o filho dela, um adolescente 12 anos, que interveio para separar a briga. A esposa do homem relatou que foi preciso se esconder no banheiro da residência para não continuar sendo agredida pelo marido.
Segundo relatado pela Polícia Militar, o homem disse aos militares que recebeu uma ligação e a mulher teria tentado agredi-lo por causa disso. Ele negou que tenha agredido a esposa eo enteado.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações da ocorrência. Por nota, a corporação informou que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha. O homem foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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