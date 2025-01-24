Homem é preso por tentar matar vizinho com machadinha em Vila Velha

Um homem de 76 anos foi preso por de tentar matar o vizinho dele, um jovem de 26 anos, na tarde de quinta-feira (23), em Cristóvão Colombo, Vila Velha. O homem, conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, teria agredido o rapaz com golpes de machadinha, ferindo a nuca da vítima.

Consta na ocorrência que o homem, com a machadinha nas mãos, teria tido uma discussão com seu vizinho, alegando que ele teria escondido drogas em um terreno baldio no fim do Beco do Maninho, naquele bairro. Quando a vítima tentou retirar a ferramenta das mãos dele, houve a agressão e o jovem foi ferido na nuca.